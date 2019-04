Tesla Model 3, sostituzione dei moduli batteria

Filippo Vendrame,

La Tesla Model 3 è stata presentata da Elon Musk come un’auto dalla longevità elevatissima. Attraverso Twitter, il CEO di Tesla ha affermato che l’unità motrice è stata progettata per durare fino a 1 milione di miglia. Il pacco batteria, invece, sarebbe in grado di durare almeno tra le 300 e le 500 mila miglia. Numeri incredibili che la dicono lunga sull’affidabilità della parte elettrica della Model 3. Inoltre, Musk ha aggiunto che Tesla offrirà la possibilità di sostituire i moduli delle batterie in caso di necessità.

L’azienda, infatti, non andrà a sostituire l’intero pacco batteria ma i moduli ad un prezzo compreso tra i 5 mila e i 7 mila dollari. Le Tesla Model 3 sono state progettate proprio per poter effettuare le sostituzioni dei moduli della batteria. Una scelta intelligente che permette di rendere le riparazioni più rapide e meno onerose, andando ad intervenire solo sui moduli danneggiati. A differenza dell’architettura del pacco batteria delle Model S e Model X, che è composta da molti moduli batteria (fino a 16), l’architettura del pacco batteria della Model 3 è composta da soli 4 moduli.

La possibilità di poter intervenire in questo modo sul pacco batteria dovrebbe rappresentare un’altra garanzia sulla longevità di questo modello di auto elettrica. Le affermazioni di Elon Musk devono essere comunque prese con le pinze visto che è solito essere molto ottimista con i numeri. Tuttavia, tutte le più recenti statistiche affermano che il degrado dei pacchi batteria delle Tesla avviene molto lentamente. Dopo circa 160 miglia, le batterie sembrano aver perso appena il 10% della loro efficienza. Numeri che mostrano come le stime condivise dal CEO di Tesla non siano, comunque, molto distanti dalla verità, soprattutto pensando che la Model 3 adotta una nuova generazione di batterie.