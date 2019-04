TIM Special, offerte operator attack e winback

Filippo Vendrame,

TIM mette meno al suo listino di offerte operator attack e winback. A partire dalla giornata di oggi, l’operatore mette a disposizione nuove offerte legate alla gamma TIM Special, attivabili direttamente all’interno dei suoi punti vendita ufficiali. Trattandosi di offerte operator attack e winback, saranno attivabili solo acquistando una nuova SIM ed effettuando la portabilità da un preciso operatore.

TIM Special x Te prevede chiamate illimitate, SMS illimitati a 50 GB di traffico Internet al costo di 9,99 euro al mese. Per l’attivazione saranno richiesti 12 euro. Offerta attivabile per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile. TIM Special, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di traffico Internet al prezzo di 19,99 euro al mese. Costo di attivazione di 6,99 euro. Attivabile con portabilità da un qualsiasi operatore ed è consigliata per chi proviene da Wind, Tre e Vodafone.

TIM Special TOP, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet al costo di 19,99 euro al mese ma solo con addebito su carta di credito. Attivazione di 6,99 euro al mese. Attivabile con portabilità da un qualsiasi operatore ed è consigliata per chi proviene da Wind, Tre e Vodafone.

La SIM si potrà acquistare a 10 euro. L’ascolto della segreteria non prevede addebiti. Il piano base della SIM è TIM Base e Chat a 0 euro al posto di 2 euro al mese. Piano che offre traffico illimitato per le app di chat.

Tutti questi piani tariffari prevedono l’attivazione automatica di TIM In Viaggio Full e di Giga di Scorta. Il traffico dati può essere sfruttato anche attraverso la funzione hotspot, cioè con lo smartphone che viene utilizzato come modem per offrire connettività a computer e tablet pc.