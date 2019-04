Wind, nuove offerte All Inclusive e Giga & Vinci

Filippo Vendrame,

A partire dalla giornata di oggi, Wind, brand di Wind Tre, mette mano al suo listino di offerte consumer lanciando una serie di interessanti novità tariffarie tra cui l’iniziativa “Giga & Vinci”. I nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero, potranno richiedere All Inclusive Start in Special Edition che offre chiamate illimitate, 200 SMS e 10 GB al costo di 11,99 euro al mese.

All Inclusive Smart in Special Edition prevede, invece, chiamate illimitate e 20 GB a 13,99 euro al mese. In caso di addebito automatico, versione Easy Pay, allo stesso costo si potrà avere chiamate illimitate, 200 SMS e 40 GB di traffico Internet. Per quanto riguarda, invece, l’offerta All Inclusive, Wind mette a disposizione chiamate illimitate, 200 SMS e 30 GB di traffico Internet al costo di 16,99 euro al mese. Abilitando l’accredito automatico, versione Easy Pay, allo stesso costo sarà possibile disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati e 60 GB di traffico Internet.

I clienti under 30 potranno richiedere All Inclusive Young che a 11,90 euro al mese propone chiamate illimitate, 200 SMS e 30 GB di Internet. La versione Easy Pay con addebito automatico prevede, invece, chiamate illimitate, SMS illimitati e 60 GB di traffico dati sempre allo stesso costo.

Easy Pay, si ricorda, prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per i clienti under 14, invece, Wind propone All Inclusive Junior che offre chiamate illimitate verso i numeri Wind, 100 minuti di chiamate, 100 SMS e 30 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con App Wind Family Protect.

Per i clienti over 60, invece, l’operatore arancione offre All Inclusive Senior con chiamate illimitate e 2 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese. Con la versione Easy Pay, il traffico dati a disposizione sale a 5 GB.

Rimane disponibile Passa a Wind Smart Pack che prevede chiamate illimitate, 40 GB di traffico ed uno smartphone a 11,99 euro al mese. Per i clienti stranieri, Wind propone le nuove Call Your Country in Special Edition.

Dal 29 aprile debutterà l’iniziativa Giga & Vinci che metterà a disposizione tanti premi, grattando una cartolina al prezzo di 3 euro che darà diritto subito a 50 GB per 7 giorni.