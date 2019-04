Auto elettriche: ID Roomzz, il SUV di Volkswagen

Filippo Vendrame,

Volkswagen fa un ulteriore passo nel settore delle auto elettriche presentando alla viglia del Salone Shanghai ID Roomzz. Trattasi di un concept di un SUV elettrico la cui versione di serie arriverà nel 2021 e che sarà commercializzata in Cina che oggi è uno dei mercati più importanti per il settore della mobilità elettrica. Volkswagen ha condiviso alcuni dettagli di questa sua concept car che la rendono sulla carta molto interessante.

ID Roomzz è dotata di un doppio motore elettrico, uno per asse. La potenza complessiva è di 306 cavalli e grazie al doppio motore, il SUV può disporre anche della trazione integrale. Tutta questa abbondante potenza permette al Volkswagen ID Roomzz di accelerare da 0 a 100 Km/h in appena 6,6 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 Km/h. Nessun problema sul fronte dell’autonomia. La batteria da 82 kWh è in grado, secondo il costruttore, di garantire ben 450 Km di percorrenza secondo il ciclo di omologazione WLTP. Sul fronte della ricarica, il pacco batteria è in grado di sopportare potenze di ricarica sino a 150 kW. Questo significa che è possibile raggiungere l’80% della capacità della batteria partendo da zero in circa 30 minuti.

La Volkswagen ID Roomzz è costruita sulla piattaforma modulare MEB sviluppata dal costruttore tedesco appositamente per i suoi futuri modelli di auto elettriche. Questo SUV offre anche tanta tecnologia a bordo a partire dal cruscotto interamente digitale e racchiuso all’interno di un pannello in vetro. La Volkswagen ID Roomzz dispone pure dei sistemi di assistenza alla guida IQ.DRIVE che in futuro saranno in grado di garantire una guida autonoma di livello 4.

Curiosità, abilitando la guida autonoma, i sedili potranno essere ruotati per trasformare l’interno del SUV in un piccolo salotto. L’auto sarà esposta al Salone Shanghai dal 18 al 26 di aprile.