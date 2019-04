La nuova edizione di SAS Forum Milan 2019

Antonino Caffo,

La 14esima edizione di SAS Forum Milan 2019 si terrà il 4 giugno presso il MiCo. Si tratta dell’evento che coinvolge ogni anno una community business e IT di più di 2 mila persone tra imprenditori, manager, esperti e data scientist. È l’occasione per ispirarsi e confrontarsi sui temi più innovativi in ambito Analytics, Intelligenza Artificiale e trasformazione.

Secondo quanto comunicato da SAS, il filo conduttore di quest’anno è “Shape the New – orchestrate your analytics journey”, ovvero l’importanza di innovare al di là dell’adeguarsi ai repentini e continui cambiamenti del mercato. Il claim si basa sulla voglia di ricercare, di scoprire e di esplorare l’evoluzione di tecnologie come Analytics e Intelligenza Artificiale, che permettono di affrontare grandi sfide, di approcciare nuove conquiste, di compiere scelte che possono ridefinire ogni ambito dell’agire umano.

Shape the New non è solo un concetto, quest’anno SAS Forum Milan è completamente rinnovato, sia nei contenuti sia nella forma, per assicurare ai partecipanti un evento ancora più attivo, coinvolgente e stimolante. Un programma ricco di novità in cui non mancheranno ospiti, esperienze e keynote speaker d’eccezione – sono le parole di Emanuela Sferco, Regional Marketing Director SAS.

Le novità edizione 2019 sono una sessione plenaria immersiva che accompagnerà i partecipanti in un percorso trasformativo, ispirando nuove direzioni in grado di guidare cambiamento e progresso. Poi gli Inside Forum tematici e 4 eventi nell’evento dedicati a Data-Driven Marketing, Intelligenza Artificiale e Transformation, the New Age of Risk Transformation e SAS Tech. Il nuovo format DATA Talks, seguendo le tappe di scoperta, soluzione e trasformazione, i partecipanti vivranno un susseguirsi ritmato di speech di 15 minuti l’uno che hanno come protagonista il dato e la sua analisi. E infine una Escape Room per sperimentare le proprie conoscenze analitiche in ambito calcistico e data 4 good.