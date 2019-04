Affiliazione GearBest: guida completa

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese che da tempo vende anche in Italia. Piace soprattutto per la possibilità di poter acquistare prodotti che solitamente non si trovano all’interno degli altri eShop europei. Affidabile, GearBest offre ai suoi clienti anche una possibilità di guadagno attraverso un servizio di affiliazione. In termini più semplicistici, chi dispone di un sito web, magari, può inserire link ai prodotti del negozio e guadagnare una piccola percentuale sulla loro vendita.

Affiliazione GearBest, come funziona

Il programma di affiliazione di GearBest è aperto a tutti e l’iscrizione è totalmente gratuita.

L’utilizzo è anche altrettanto facile e chi possiede un sito web o un blog può iniziare subito a provare a guadagnare. La prima cosa da fare è, ovviamente, quella di registrarsi lasciando una serie di dati come email, password, account PayPal sul quale saranno versati i guadagni, nome, cognome, sito ed altro. Conclusa la registrazione, la domanda sarà esaminata e in circa 24 ore arriverà via email la conferma dell’attivazione dell’affiliazione.

Una volta ricevuta la conferma dell’attivazione, gli utenti potranno eseguire il primo login all’interno dell’area riservata del servizio.

La pagina è strutturata in diverse sezioni comunque ordinate che danno accesso a tutto quanto GearBest mette a disposizione. Per esempio, Account Center è una pagina riassuntiva di tutti i dati. Commission Transaction record è, invece, la pagina dedicata in cui gli iscritti potranno trovare le commissioni guadagnate. Sempre da questa sezione sarà possibile spostare quanto guadagnato sul proprio conto PayPal.

La funzionalità più importante dell’area riservata del programma di affiliazione di GearBest è quella che permette di creare i link traccianti da inserire nel proprio sito. Basterà andare in Add New Link, inserire il link del prodotto GearBest, dare un nome, generare il codice e copiarlo poi all’interno del proprio sito o blog.