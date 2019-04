Microsoft annuncia Xbox One S All-Digital Edition

Filippo Vendrame,

Come da copione, Microsoft ha annunciato Xbox One S All-Digital Edition, cioè l’attesa variante della sua console Xbox One S senza disco ottico. Il prezzo, in Italia, è di 229,99 euro. Gli interessati possono già prenotarla per riceverla il 7 maggio che è la data in cui partirà ufficialmente la commercializzazione. Di questo prodotto si sapeva tutto e quindi il suo lancio non rappresenta una sorpresa.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Xbox One S All-Digital Edition è in tutto e per tutto identica alla Xbox One S ad eccezione del lettore ottico Blu-ray che è stato rimosso. Questo ha permesso anche di abbattere il prezzo di acquisto. Console che sarà venduta con un disco fisso da 1 TB e con tre giochi digitali in omaggio: Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3. Tutti coloro che acquisteranno questa console dovranno puntare solamente sui giochi digitali, quelli scaricabili direttamente dal Microsoft Store.

Questa console ben si adatta, dunque, a chi vuole puntare sull’abbonamento Xbox Game Pass che permette di poter accedere senza limiti ad un catalogo di oltre 100 giochi digitali da poter eseguire in ogni momento. Microsoft spiega che l’obiettivo è quello di voler tenere il prezzo di questa console sempre più basso di quello dell’Xbox One S canonica. Dunque, se l’Xbox One S calerà di prezzo, calerà anche quello di questa nuova console.

Xbox One S All-Digital Edition affiancherà Xbox One S e Xbox One X. Con il lancio di questo prodotto, Microsoft punta sicuramente a voler testare il gradimento del pubblico delle console solo digitali che possono accedere ai giochi solamente attraverso la connettività Internet.

Un test importante anche in vista del lancio di xCloud, la piattaforma di gioco in streaming i cui test pubblici dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.