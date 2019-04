Qualcomm lancia lo Smart Cities Accelerator

Qualcomm Technologies, consociata di Qualcomm Incorporated, ha annunciato il programma Smart Cities Accelerator. Si tratta di un’iniziativa che riunisce una comunità diversificata di aziende che utilizzano i prodotti di Qualcomm Technologies per costruire soluzioni per le città intelligenti.

Il programma Qualcomm Smart Cities Accelerator è progettato per collegare città, comuni, agenzie governative e imprese con un ecosistema di provider che offre strumenti basati su tecnologie di Qualcomm Technologies su misura. I membri del programma inglobano una vasta gamma di fornitori di hardware e software, di soluzioni cloud, integratori di sistema, società di progettazione e produzione, nonché soggetti che offrono servizi end-to-end alle città intelligenti.

Il programma Qualcomm Smart Cities Accelerator è un hub centrale – ha affermato Sanjeet Pandit – che consentirà di lavorare con comprovata esperienza a soluzioni per città, comuni, agenzie governative e imprese volte ad accelerare la realizzazione delle loro visioni di Smart Cities. Questo programma mira a promuovere un ricco ecosistema di collaborazioni B2B che speriamo possa velocizzare lo sviluppo e l’implementazione di piattaforme di nuova generazione. L’iniziativa è un grande passo nella direzione di trasformare la visione delle città intelligenti in realtà in tutto il mondo.