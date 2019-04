Skype, tornano le notifiche dei contatti online

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando a testa bassa per migliorare Skype e per riportarlo ai fasti del passato. Dopo essere stata criticata dagli utenti per avere intrapreso una strada sbagliata per lo sviluppo del suo client di comunicazione, la casa di Redmond da alcuni mesi ha iniziato a rivoluzionare nuovamente l’applicazione per riportare alcune delle funzionalità del passato molto amate dagli utenti e per ripristinare la passata esperienza d’uso. L’ultima novità che strizza l’occhio proprio al passato è arrivata da pochissimo nelle mani degli Insider.

All’interno della versione 8.43.76.38, gli utenti possono ora abilitare le notifiche per ogni volta che un contatto arriva online. A differenza di quanto accadeva nelle versioni precedenti di Skype, queste notifiche non sono attive di default e quindi andranno abilitate manualmente all’interno delle Impostazioni del client di comunicazione. Al giorno d’oggi questo tipo di notifica non è molto comune tra le altre app di messaggistica, quindi è interessante che venga riproposta in questo momento. Tuttavia, nelle vecchie declinazioni di Skype questa piccola funzionalità era molto amata e quindi probabilmente bene ha fatto Microsoft a ripristinarla.

Questo è solo uno degli ultimi cambiamenti che la casa di Redmond ha posto in essere per migliorare Skype. La scorsa settimana, per esempio, la società aveva annunciato l’arrivo della condivisione dello schermo per i dispositivi mobili, una funzionalità che è stata a lungo esclusiva dei dispositivi desktop, anche su servizi concorrenti.

Non è chiaro quando questa ultima novità arriverà per tutti gli utenti Skype. Gli interessati possono comunque provarla aderendo al programma Insider di Skype. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel loro sviluppo.