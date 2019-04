Ho. Mobile, aumenti in arrivo?

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha deciso di mettere ancora mano al suo listino con una mossa che fa presumere che dal 29 aprile possano arrivare nuovi prezzi e più cari di quelli attuali. L’operatore continua ad offrire ho. 6.99 e ho. 11.99 ma ha ben evidenziato che gli attuali prezzi devono essere considerati scontati e validi sino al 28 aprile. Se in precedenza, infatti, ho. 6.99 e ho. 11.99 venivano offerte a 6,99 euro al mese e a 11,99 euro al mese, oggi tali prezzi sono ancora validi ma risultano in offerta speciale.

Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Ho. Mobile, le offerte ho. 6.99 e ho. 11.99 dovrebbero costare 8,99 euro e 12,99 euro. Sembrerebbe, dunque, che dal 29 aprile, questi possano essere i nuovi prezzi dei piani tariffari dell’operatore virtuale di Vodafone. Da capire se trattasi di una pura scelta di marketing o se davvero dal 29 aprile Ho. Mobile alzerà i prezzi.

L’offerta ho. 6.99 prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 6,99 euro al mese. Spesa iniziale comprensiva dell’attivazione: 16,99 euro. L’offerta ho. 11.99, invece, propone sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al costo di 11,99 euro al mese. Spesa iniziale di 21,99 euro comprensiva anche dell’attivazione.

Con la dicitura 4G Basic si intende una connessione di rete mobile con velocità in 4G limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

I clienti che attiveranno queste tariffe potranno contare su offerte senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno delle tariffe l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati.

Non rimane, quindi, che attendere ancora qualche giorno e scoprire cosa ha davvero in mente l’operatore. Per chi volesse passare a Ho. Mobile, il suggerimento è quello di affrettarsi per aderire alle attuali offerte prima che possano essere praticati gli aumenti.