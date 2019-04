Surface Hub 2S, preordini in Italia da maggio

Filippo Vendrame,

Surface Hub 2S arriverà in Italia per l’estate del 2019 e sarà già preordinabile dal prossimo primo di maggio. Queste preziose informazioni arrivano direttamente da Microsoft. Nessuna menzione sul prezzo italiano se non l’invito di contattare i rivenditori autorizzati Ayno e Insight per avere più informazioni. In America, questo dispositivo dedicato alla collaborazione aziendale è offerto a 8.999,99 dollari. Lecito attendersi che in Italia costi qualcosa in più della semplice conversione 1:1 dollaro-euro.

Le aziende interessante, quindi, presto potranno ordinare questo interessante prodotto di cui Microsoft ha offerto nuovi particolari durante un evento stampa tenuto nella giornata di ieri. Surface Hub 2S, come detto, è stato progettato per esalta la produttività aziendale offrendo Windows 10, Microsoft Teams, Office 365, Microsoft Whiteboard e la potenza dell’Intelligent Cloud.

Con un peso inferiore del 40% rispetto alla versione precedente e un display più sottile del 60%, Surface Hub 2S è perfetto per ogni ambiente, dalle sale riunioni tradizionali alle compatte Huddle Room. Il vivido schermo multi-touch 4K+ da 50 pollici offre un’ampia tela per la collaborazione e la migliore esperienza touch ad alta risoluzione della categoria.

Il suo design compatto e la cornice più sottile della categoria, insieme alla videocamera 4K, all’eccellente qualità sonora e alla tecnologia far-field del microfono, garantiscono un’esperienza di collaborazione fluida e offrono ai partecipanti l’impressione di trovarsi nella stessa stanza.

Inoltre, sarà offerta una nuova possibilità di configurazione che permette ai clienti Surface Hub 2S di avere Windows 10 Desktop sui dispositivi, modalità particolarmente adatta per scenari Win 32 specifici.

Surface Hub 2S è stato progettato per essere aggiornabile al modello Hub 2X che sarà lanciato il prossimo anno. Il cuore del computer è contenuto in una speciale “cartuccia” che si può estrarre e sostituire con una che include un hardware più potente.

Elvira Carzaniga, Business Group Lead Surface di Microsoft Italia:

Il mondo del business, sempre più interessato negli ultimi anni da processi di digital transformation che ne rivoluzionano gli assetti, ha bisogno di spazi e soluzioni innovativi per consentire ai team di collaborare e dare il meglio di sé nella progettazione di idee vincenti. Come dimostrato da una ricerca di Steelcase, l’80% dei dipendenti considera il lavoro di squadra essenziale per svolgere al meglio le proprie attività. Tuttavia, con la diffusione dello smart working e la proliferazione di team globali, è sempre più difficile trovarsi fisicamente nella stessa stanza. Basti pensare che il 70% dei professionisti ha dichiarato di lavorare da remoto almeno una volta alla settimana e il 53% lo fa almeno metà dei giorni della settimana. Con Surface Hub 2S, intendiamo offrire alle aziende uno strumento tecnologico all’avanguardia, in grado di ottimizzare il lavoro di squadra, in qualunque contesto, sia fisico sia virtuale.