Wiko Y60, lo smartphone ultrademocratico

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha annunciato la disponibilità di un nuovo smartphone con ampio display e Android Go. Il Wiko Y60 ha un prezzo piuttosto accessibile, per cui viene considerato un dispositivo “ultrademocratico”. Le specifiche sono ovviamente di fascia bassa, ma il target Wiko sono gli utenti poco avvezzi alle moderne tecnologie, come dimostra la funzionalità Simple Mode.

Il Wiko Y60 possiede un telaio in plastica, un materiale meno pregiato ma sicuramente più resistente del vetro. Tre i colori disponibili: Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold. I primi due, come si deduce dal nome, hanno sfumature cromatiche che migliorano l’estetica. Lo schermo da 5,45 pollici ha una risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 5 megapixel e un flash LED. Wiko ha implementato varie funzionalità, tra cui Face Beauty, Live Filter, Time Lapse e Live Portrait che permettono agli utenti di esprimere la loro creatività. Anche la fotocamera frontale ha un sensore da 5 megapixel e un flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la porta micro USB 2.0. Il sistema operativo è Android 9 Pie (Go Edition), quindi sono installate le versioni ottimizzate delle app Google che consumano meno RAM e occupano meno spazio di storage. La modalità Simple Mode semplifica l’utilizzo dello smartphone, mostrando le app più usate, i contatti preferiti e le impostazioni in un’unica schermata.

Il Wiko Y60 sarà disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo di 79,99 euro. Tra gli accessori ci sono la Easy Folio (flip cover semitrasparente), una custodia flessibile trasparente e il vetro temperato resistente ai graffi.