YouTube Music gratis sugli speaker Google Home

Luca Colantuoni,

L’azienda di Mountain View ha annunciato un’importante novità per gli utenti che usano gli altoparlanti Google Home. Da oggi è possibile ascoltare i brani musicali disponibili sul servizio YouTube Music in maniera totalmente gratuita (con annunci pubblicitari). La funzionalità è accessibile anche su altri smart speaker con Google Assistant integrato.

YouTube Music è stato annunciato a maggio 2018 ed è arrivato in Italia un mese dopo. Il servizio, che in futuro sostituirà Google Play Musica, permette di ascoltare le versioni ufficiali dei brani musicali, remix, esecuzioni dal vivo, cover e playlist personalizzate in base all’orario, all’attività svolta e allo stato d’animo. È sufficiente pronunciare un comando vocale del tipo “OK Google, metti un po’ di musica” e l’assistente personale avvierà subito la riproduzione.

La funzionalità era già compatibile con altri servizi di streaming, tra cui Google Play Musica, Spotify, Deezer e Pandora, ma ora è possibile scegliere YouTube Music come servizio musicale preferito nelle impostazioni dell’app Google Home o durante il processo di configurazione iniziale dell’altoparlante. Nella versione gratuita ci sono interruzioni pubblicitarie. Per eliminarle occorre l’abbonamento alla versione Premium (9,99 euro/mese).

Galleria di immagini: YouTube Music, le immagini del servizio

YouTube Music Premium offre altri vantaggi, come la scelta di specifici album, brani, artisti e playlist, comandi per saltare un brano o ripeterlo, la riproduzione in background con l’app YouTube Music e il download dei brani per l’ascolto offline. Oltre che in Italia, il servizio è accessibile anche in Canada, Messico, Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Giappone, Austria, Paesi Bassi e Stati Uniti.