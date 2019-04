TIM 7 Extra Go New contro gli operatori virtuali

Filippo Vendrame,

TIM 7 Extra Go New è una nuova offerta operator attack che TIM ha deciso di lanciare dalla giornata di oggi per provare a conquistare i clienti degli operatori virtuali ad eccezione di quelli di Kena Mobile e di Ho. Mobile. Solo nei negozi TIM, i nuovi clienti che attiveranno una SIM e faranno richiesta di portabilità da un operatore virtuale potranno richiedere l’attivazione dello speciale piano tariffario TIM 7 Extra Go New.

Più nello specifico, TIM propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet 4G al costo di 7 euro al mese su credito residuo. Non è la prima volta che l’operatore lancia l’offerta operator attack TIM 7 Extra Go New ma questa nuova versione non prende in considerazione i clienti dell’operatore Iliad. I clienti TIM di rete fissa potranno ottenere ulteriori 5 GB di traffico dati al mese grazie all’iniziativa 100% TIM.

L’attivazione di TIM 7 Extra Go New prevede un costo una tantum di 12 euro. Il costo della SIM è di 10 euro. Non è chiaro se TIM 7 Extra Go New potrà essere attivata anche attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito dell’operatore. Nel caso fosse possibile, il costo di attivazione cala a 9 euro ma il prezzo della SIM sale a 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le nuove SIM di TIM prevedono di default l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un costo mensile di 2 euro ed offre traffico illimitato per le app di chat. In ogni momento i clienti TIM potranno modificare il piano base scegliendone uno che non preveda canoni mensili come, per esempio, TIM Base New o TIM Semplice.

Ogni SIM prevede anche l’attivazione automatica di TIM In Viaggio Full e dell’opzione Giga di Scorta.