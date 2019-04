Meizu 16s, display AMOLED e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese non raggiunge la popolarità di Huawei, Xiaomi e OnePlus, ma realizza smartphone di ottima qualità, come il nuovo Meizu 16s. La new entry del catalogo Meizu è stata annunciata durante un evento organizzato in Cina. Il modello precedente (Meizu 16) è arrivato in Italia tramite il distributore Concorde S.p.A., quindi anche il Meizu 16s dovrebbe essere venduto nel nostro paese.

Meizu è probabilmente l’unico produttore ad utilizzare ancora un design tradizionale per i suoi smartphone. Il Meizu 16s non ha infatti notch o fori nello schermo, ma lo spessore delle cornici è comunque molto ridotto. In quella superiore è presente la fotocamera frontale da 20 megapixel. Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 6,2 pollici e una risoluzione full HD+ (2232×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio è pari al 91,53%. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il Meizu 16s ha una doppia fotocamera posteriore. Per quella principale è stato scelto un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, mentre quella secondaria ha un sensore Sony IMX350 da 20 megapixel e un teleobiettivo. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS dual band (L1+L5) e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, gli altoparlanti stereo e la porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Grazie alla tecnologia mEngine 3.0, lo smartphone riconosce in tempo reale le scene dei giochi e vibra per offrire un’esperienza più coinvolgente.

La batteria ha una capacità di 3.600 mAh e supporta la ricarica rapida mCharge (24 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Flyme OS 8. Tre i colori disponibili al lancio previsto per il 28 aprile: bianco, nero e blu. I prezzi sono 3.398 yuan (6GB+128GB), 3.698 yuan (8GB+128GB) e 4.198 yuan (8GB+256GB).