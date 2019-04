Oppo Reno, la nuova serie arriva in Europa

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Europa della nuova serie Oppo Reno durante un evento organizzato a Zurigo. In Svizzera verrà commercializzata la versione 5G dello smartphone, grazie alla collaborazione tra Oppo e l’operatore telefonico Swisscom. Per il momento gli utenti italiani dovranno accontentarsi dei modelli Reno e Reno 10x Zoom.

Caratteristica comune della serie è la fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel. Quando l’utente deve scattare un selfie, il modulo fotografico fuoriesce in appena 0,8 secondi fino a formare un angolo di 11 gradi. Oltre all’obiettivo e al flash frontale è presente anche la capsula auricolare e il flash posteriore. Il meccanismo a scomparsa è stato testato per un uso frequente (più di 200.000 volte) e viene automaticamente chiuso quando viene rilevata un’accelerazione dovuta alla caduta dello smartphone. Grazie a questa soluzione è stato ottenuto uno screen-to-body ratio del 93,1%.

Oppo Reno ha uno schermo OLED da 6,4 pollici (2340×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 6. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con sensori da 48 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 3.765 mAh supporta la ricarica rapida VOOC Charge 3.0.

Galleria di immagini: Oppo Reno, immagini degli smartphone

Oppo Reno 10x Zoom e Reno 5G hanno le stesse specifiche (ad eccezione del modem 5G): schermo OLED da 6,6 pollici (2340×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 855, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.065 mAh. Peculiarità dei due modelli è la tripla fotocamera posteriore. Oppo ha scelto sensori da 48, 8 e 13 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom ibrido 10x. Quest’ultimo ha una struttura a periscopio con lenti ruotate di 90 gradi.

Su tutti i modelli della serie è installato Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Due i colori disponibili al lancio: Ocean Green e Jet Black. Oppo Reno arriverà sul marcato dal 10 maggio ad un prezzo di 499,00 euro. Oppo Reno 10x Zoom potrà essere acquistato da giugno a 799,00 euro. Infine, Oppo Reno 5G sarà in vendita solo in Svizzera da fine maggio a 899,00 euro.