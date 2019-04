Xiaomi Mi HIMO T1: bici elettrica o scooter?

Filippo Vendrame,

Xiaomi è nota soprattutto per i suoi smartphone ma i fan di questo brand sanno che la società nel tempo ha lanciato diversi prodotti tech molto interessanti tra cui anche delle biciclette elettriche. Per risolvere il problema della mobilità cittadina, Xiaomi ha annunciato Mi HIMO T1, una speciale bici elettrica che sembra uno scooter.

Esteticamente, infatti, Xiaomi Mi HIMO T1 sembra più uno scooter che una bici elettrica. Telaio e carena sembrano, infatti, quelle di un motorino da città. Unico elemento che tradisce la sua vera origine i pedali. Questa particolarissima bicicletta elettrica dispone di un motore elettrico collocato nel mozzo della ruota posteriore che è in grado di erogare una potenza nominale di 350 W. La batteria da 48 V dell’Himo T1 ha una capacità di 14 Ah. Può contenere quindi 672 Wh di energia. L’autonomia, in questo caso, raggiungere i 60 Km.

Ma per coloro che necessitano di un’autonomia ancora superiore è disponibile anche una batteria maggiorata con una capacità massima di 28 Ah pari a 1,34 kWh. L’autonomia, in questo modo, sale addirittura sino a 120 Km. La distanza massima raggiungibile, comunque, dipende molto dal tipo di strada affrontata e dal peso dell’occupante.

Comfort assicurato grazie alla presenza di una forcella ammortizzata frontale e alle sospensioni posteriori. Anteriormente è presente un freno a disco idraulico, mentre sul posteriore è stato collocato un più tradizionale freno a tamburo. Presente anche un sistema di frenata rigenerativa che aiuta nei rallentamenti.

La velocità massima è di 25 Km/h. Per gestire il funzionamento della bicicletta elettrica è stato collocato sul manubrio un ampio display digitale. Nessun problema nemmeno di notte grazie ad un generoso faro.

Xiaomi Mi HIMO T1 sarà messa in vendita dalla società con prezzi molto interessanti a partire da 2999 yuan, cioè da poco meno di 400 euro. Non è chiaro se questa bicicletta elettrica possa arrivare anche in Europa ma come è accaduto in passato è possibile che si possa acquistare attraverso alcuni negozi online che vendono i gadget di Xiaomi come GearBest.