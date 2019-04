Microsoft, conti positivi grazie al cloud

Filippo Vendrame,

Nuova trimestrale molto positiva per Microsoft. La casa di Redmond ha pubblicato i dati finanziari del terzo trimestre del 2019 da cui emergono un fatturato di 30,6 miliardi di dollari e un utile netto di 8,8 miliardi di dollari. Le entrate sono aumentate del 14% su base annua e il reddito netto è aumentato del 19%. Cloud e Office continuano a spingere i conti di Microsoft nella giusta direzione, ma Xbox, Surface e Windows hanno contribuito sensibilmente in questo trimestre a ottenere questi risultati.

Microsoft potrebbe non aver lanciato alcun nuovo Surface in questo trimestre, tuttavia gli introiti sono ancora molto buoni. I ricavi dei Surface sono cresciuti del 21% su base annua, fino ad arrivare a 1,3 miliardi di dollari. Il business dei giochi di Microsoft continua a essere un punto saliente dei guadagni dell’azienda. Le entrate dei giochi sono aumentate del 5% in questo trimestre, anche se questo valore ha compensato le minori entrate dell’hardware Xbox. Un settore che potrebbe garantire maggiori entrate quando Microsoft lancerà xCloud, il suo servizio di streaming dei giochi di cui una prima dimostrazione pubblica arriverà entro la fine dell’anno.

Bene anche Windows con Microsoft che ha evidenziato un risultato migliore delle attese. Questo potrebbe significare che soprattutto molte aziende hanno aggiornato i loro computer vista la prossima uscita di scena di Windows 7. Le entrate di Windows OEM Pro sono aumentate del 15%, un grande risultato. Le entrate Windows OEM non Pro sono diminuite solo dell’1%.

Microsoft afferma inoltre che “una migliore offerta di chip” ha aiutato sia le spedizioni di PC consumer che quelle dei PC aziendali.

I ricavi dei prodotti commerciali e dei servizi cloud sono aumentati del 12% su base annua e Microsoft ha ora più di 180 milioni di utenti mensili attivi di Office 365. Ci sono 34,2 milioni di persone abbonate al servizio Microsoft Office 365.

Satya Nadella ha anche rivelato che Outlook per iOS e Android ha superato i 100 milioni di utenti.

Anche i ricavi dei prodotti server e dei servizi cloud sono aumentati del 27%, grazie alla maggiore crescita dei servizi cloud Azure.

Solo le entrate di Azure sono cresciute del 73% su base annua.