Amazon Prime, tempi di spedizione in 1 giorno

Filippo Vendrame,

Amazon ha comunicato un’importante novità per tutti gli iscritti al programma Prime. La società ha rivelato che sta lavorando per fare in modo che la spedizione in un giorno sia disponibile come opzione di default. Già oggi questa tipologia di spedizione è disponibile su molti prodotti spediti direttamente da Amazon (quelli marchiati dalla sigla Prime) ma non su tutti. La società ha quindi fatto sapere che ha deciso di investire diverse centinaia di milioni di dollari per rendere possibile questo miglioramento dei suoi servizi di logistica.

Ulteriori novità su questo progetto saranno condivise nel secondo trimestre dell’anno. Al momento, questo potenziamento del sistema di logistica sarà disponibile nel Nord America per poi successivamente diventare accessibile globalmente in forma progressiva. Amazon non ha mai nascosto l’obiettivo di voler sempre affinare i suoi servizi di logistica per consentire di poter offrire ai suoi clienti una migliore qualità di shopping. Spedizioni e consegne più rapide significano offrire un servizio di valore aggiunto che potrebbe invogliare maggiormente gli utenti ad iscriversi al programma Prime ed ad effettuare acquisti.

Del resto, molti studi evidenziano come i tempi di spedizione siano fondamentali per i clienti nell’utilizzo degli strumenti di ecommerce.

Questo progetto passerà, sicuramente, anche per un potenziamento della rete di distribuzione. In Italia, in tal senso, il colosso dell’ecommerce ha annunciato l’apertura di nuovi hub tra cui l’ultimo nella zona di Verona.

Il programma Prime, si ricorda, oltre ad offrire spedizioni in un giorno senza sovrapprezzo, garantisce l’accesso anche ad altri servizi di valore aggiunto come sconti, Amazon Prime Video e tantissimo altro ancora.