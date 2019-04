Lapscreen: un secondo display sempre con te

Flavio Piccioni,

Sarà capitato sicuramente a molti di essere in viaggio e di voler visualizzare un documento o un video ma di doversi accontentare solo del piccolo schermo del nostro smartphone, oppure di desiderare un secondo display per tenere aperto un documento mentre se ne scrive un altro. La tedesca Faytech ci ha pensato, e ha sviluppato un display compatto e portatile proprio per venirci incontro in tutte queste occasioni.

Lapscreen è un display da 12,5” con risoluzione Full HD dallo spessore di soli 4mm, che salgono a 8mm nella parte inferiore che contiene l’elettronica, e dal peso di circa 400 grammi. Esistono due versioni di Lapscreen, una base e una con pannello touchscreen capacitivo. Entrambe possono ricevere il segnale video in entrata attraverso una porta USB Type-C oppure da una HDMI, ed inoltre è presente una seconda porta USB Type-C che può essere usata nei casi in cui sia necessaria l’alimentazione esterna.

Se colleghiamo il Lapscreen Touch a uno smartphone con USB Type-C 3.1 (quindi con uscita video abilitata) vedremo direttamente lo schermo del telefono sul display esterno e potremo interagire in maniera molto semplice con esso, cliccando sulle icone per lanciare le varie app e visualizzarne il contenuto a tutto schermo. Lapscreen non è dotato di altoparlante, per cui l’audio verrà comunque emesso dallo speaker di sistema dello smartphone oppure dalle cuffie, se collegate. Con smartphone Samsung e Huawei dotati di una modalità PC vedremo direttamente l’interfaccia ottimizzata per grandi display.

Se invece colleghiamo un Lapscreen ad un PC Windows o a un MacBook esso funzionerà da secondo schermo e ci permetterà di visualizzare due documenti o pagine web full screen in contemporanea. La versione touch ci permetterà anche di scorrere le pagine, anche se il computer originale non è dotato di pannello touch.

Abbiamo usato un Lapscreen Touch per qualche settimana, e sebbene il prodotto sia forse ancora acerbo, lo reputiamo sicuramente molto comodo in diverse occasioni. Molto utile la possibilità di avere un secondo schermo per il nostro PC da poter trasportare facilmente all’interno dello zaino o della valigia, come anche l’utilizzo come estensione dello smartphone per vedere un film in viaggio o discutere un documento con un collega al tavolino di un bar. Purtroppo manca un kickstand per far stare il Lapscreen in piedi durante l’utilizzo, ma abbiamo ovviato con un piccolo stand da smartphone. Peccato anche per l’assenza di uno speaker che poteva risultare utile in alcuni casi – ad esempio abbiamo provato a collegare una Chromecast alla porta HDMI, ma senza audio non ha alcun senso.

Lapscreen può essere acquistato direttamente dal sito del produttore al prezzo di €199 per il modello base e €229 per quello touch.