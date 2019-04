PlayStation 5 arriverà a ottobre 2020?

Marco Locatelli,

Non solo PlayStation 5 (il nome non è ancora quello ufficiale, impossibile però non chiamarla in questo modo) non arriverà sugli scaffali dei negozi nel 2019, ma secondo quanto scrive il Wall Street Journal nemmeno nei primi mesi del 2020.

Un reporter del WSJ ha infatti rivelato su Twitter che Sony sta comunicando a vari giornalisti che PlayStation 5 non verrà lanciata entro i prossimi 12 mesi a partire da ora. Questo significa che la nuova console del colosso nipponico potrebbe non vedere la luce nella primavera del 2020, ma più probabilmente – come spesso accade in questi casi – verso l’autunno del prossimo anno.

Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta nella storia della manifestazione, Sony non parteciperà all’E3, ma non è escluso un suo grande ritorno proprio con la presentazione di PlayStation 5 all’E3 2020.

Sony, nella persona di Mike Cerny, architetto di sistema di PlayStation 4 e ora all’opera sulla nuova console, ha fornito in maniera semi ufficiale alcuni dettagli su PlayStation 5. Sotto la scocca si nasconderà un chipset AMD Ryzen da 8 core di terza generazione con nuova micro-architettura Zen 2. Per quanto riguarda la parte grafica, PS5 si appoggerà ad una potente GPU Radeon Navi e – come già preannunciato da diverse indiscrezioni – avrà il supporto al ray tracing. Presente anche un hard disk SSD, lettore Blu Ray, supporto alla risoluzione 8K e piena compatibilità con il visore per la realtà virtuale PlayStation VR (anche se ovviamente ci si aspetta un nuovo visore ad hoc per PS5).

Nel frattempo la società ha fatto sapere che con PlayStation 4 le unità vendute a livello globale ammontano a 96,8 milioni, e 36,4 milioni di abbonamenti a PlayStation Plus, anche se è possibile – sottolinea Sony – che i ricavi diminuiranno del 10% a causa dei costi di sviluppo per PlayStation 5.