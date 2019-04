Mediaset Premium abbandona il digitale terrestre

Candido Romano,

Mediaset Premium dice addio al digitale terrestre: accadrà dal primo giugno 2019, data in cui tutti i contenuti saranno fruibili solo tramite internet, su Infinity. In una nota ufficiale si legge che nell’ambito del processo di digitalizzazione del Gruppo Mediaset, tutti i canali Premium, ma anche i contenuti on demand, saranno visibili solo accedendo al nuovo Servizio Premium su Infinity. Sempre nella stessa data cesseranno anche i servizi Premium Online e Premium Play.

Per tutti coloro che sono già abbonati ci sono due scelte: disdire senza il pagamento di nessuna penale (qui le istruzioni), oppure passare a Infinity. Le istruzioni per accedere al servizio su internet saranno inviate entro il 31 maggio: Mediaset invierà una comunicazione con le chiavi di accesso, le modalità di fruizione ed il link per accedere a Infinity.

L’abbonamento in questo caso costerà 7,99 euro al mese e l’azienda ha invitato a verificare se la propria connessione è adeguata, deve attestarsi a un minimo di 1,2 Mbps, oltre al fatto che il dispositivo con cui si accede sia compatibile con Infinity. Tutto questo si può fare verificando l’elenco dei dispositivi abilitati a questo indirizzo.

La fine di Mediaset Premium sul digitale terrestre era ormai nell’area, ora anche gli utenti meno avvezzi all’uso del web dovranno fare una scelta. Il servizio comunque può essere provato gratuitamente per qualche giorno:

Avrai in ogni caso a disposizione dieci giorni a partire dal 1° giugno 2019, durante i quali potrai fruire del servizio senza costi ed effettuare queste verifiche.

Questo per consentire a tutti di verificare al meglio il funzionamento di Infinity sulla propria Smart TV o connessione internet. Inoltre sempre dal primo giugno cesseranno gli accordi tra Infinity e DAZN, quindi chi gode dell’estensione dell’abbonamento dovrà rivolgersi direttamente a DAZN per il pagamento.