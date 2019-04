Archos e VinSmart annunciano una nuova partnership

Antonino Caffo,

Archos e Vingroup JSC uno dei principali gruppi di investimento privato in Vietnam, hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica che mira, entro il 2020, a portare il brand francese in vetta ai consumi tecnologici globali. La notizia non è banale, visto che proprio Vingroup, tramite l’intermediaria VinSmart, aveva acquisito in precedenza il 51% della spagnola BQ.

Come parte di questa partnership, Archos trarrà sicuro vantaggio dal forte supporto nell’area ricerca&sviluppo di VinSmart in molti settori: materiali di nuova generazione, intelligenza artificiale, robotica, insomma aree dove la vietnamita è già molto forte. Inoltre, la francese avrebbe accesso agli impianti di produzione di VinSmart, con una capacità di ingegnerizzazione significativa, al fine di accelerare il ciclo di sviluppo dei suoi nuovi prodotti e ridurre il time-to-market, tutti limiti che negli ultimi anni hanno posto Archos alla periferia del mercato hi-tech.

Allo stesso modo, l’esperienza di Archos nel mondo dell’elettronica di consumo contribuirebbe all’espansione di VinSmart in Europa. Distribuendo la gamma completa degli smartphone VinSmart, disponibili con il marchio VSMART, Archos parteciperebbe alla sensibilizzazione del brand in tutta Europa, con l’obiettivo di aumentare le vendite nel continente.

Come si legge in un comunicato congiunto, Archos ha emesso 27.460.000 nuove azioni da sottoscrivere ad un prezzo di 0,281 cadauno. In aggiunta, ci sarà l’emissione di 71.000.000 diritti di acquisto in azioni, ciascuno dei quali da diritto ad una quota comune di Archos. queste novità sono state deliberate dall’assemblea generale degli azionisti, che si è tenuta il 19 marzo del 2019. L’emissione delle azioni rappresenterebbe circa il 29,5% del capitale di Archos. I fondi ricevuti consentiranno di investire specificatamente nel marketing per soluzioni mobili in Europa, in collaborazione con i principali marchi e continuare i progetti di ricerca e sviluppo in vista di un ritorno sul mercato.