Microsoft svela i Games with Gold di maggio 2019

Microsoft ha svelato ufficialmente i giochi rientranti nella promozione Games with Gold per il mese di maggio 2019. Trattasi della ben nota ed apprezzata promozione che vede offrire ogni mese ben due titoli in omaggio sia ai possessori di una console Xbox One che a tutti coloro che possiedono la vecchia console Xbox 360. Unico requisito per rientrare nella promozione, l’iscrizione al programma in abbonamento Xbox Live Gold che da accesso anche ad una serie di altri vantaggi tra cui l’utilizzo del Multiplayer nel giochi e tanto altro ancora.

Entrando nello specifico del mese di maggio 2019, i possessori di una console della famiglia Xbox One potranno scaricare e giocare dal primo del mese al titolo Marooners. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile il simulatore golfistico The Golf Club 2019. Non meno interessanti i giochi per la console Xbox 360. Dal primo del mese sarà scaricabile il titolo Earth Defense Force: Insect Armageddon. Dal 16 di maggio, invece, sarà disponibile anche Comic Jumper. Da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One potranno mettere le mani anche sui titoli per la console Xbox 360. Questo significa che per gli utenti in possesso della console next generation di Microsoft, i Games with Gold raddoppiano con ben 4 giochi in omaggio.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio. Tutti i giochi potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita della dashboard delle console. La promozione è un’esclusiva di Microsoft e quindi non potrà essere riscattata altrove.