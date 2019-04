Nintendo 3DS si avvia alla pensione?

Marco Locatelli,

Solo un anno fa, Nintendo durante un incontro con gli investitori sottolineò che non avrebbe abbandonato il business 3DS e che stava lavorando a nuovi videogiochi per il 2019 e per gli anni successivi. Tuttavia, ieri, il colosso di Kyoto – sempre durante un briefing con gli investitori – ha fatto intendere che per il Nintendo 3DS il futuro è tutt’altro che roseo: nessun annuncio di nuovi titoli. Non solo: la console portatile non è stata nemmeno citata.

Al momento, non ci sono nuovi giochi first party in programma per Nintendo 3DS e solo una manciata di titoli terze parti verranno rilasciati per la portatile nei prossimi mesi, e di questi uno solo in USA e due in Giappone.

Non abbiamo nulla di nuovo da annunciare riguardo ai software first party per Nintendo 3DS – ha dichiarato un portavoce Nintendo a Kotaku – Possiamo confermare che nuovi software arriveranno da parte di publisher di terze parti

Come è normale che sia – anche in previsione di una nuova portatile che potrebbe essere proprio la nuova versione “lite” e più economica di Nintendo Switch – il colosso nipponico sta poco alla volta abbandonando la sua ultima console handheld. Possibile che Kirby’s Extra Epic Yarn sia l’ultima release first party di 3DS, e difficilmente si vedrà altro di significativo a livello third party.

Niente paura, però: Nintendo continuerà a vendere il 3DS e pure il 2DS ques’anno, come dimostrano le previsioni del colosso, il quale ha dichiarato agli investitori che intende arrivare ad 1 milioni di sistemi 3DS venduti nel 2019. È chiaro che lo farà senza nuovi giochi.

Quindi il Nintendo 3DS è ufficialmente morto? Nì, nel senso che, al momento, il colosso di Kyoto non si sente evidente pronto a pensionare la sua portatile, almeno finché il tanto vociferato Switch lite “solo portatile” non verrà annunciato ufficialmente. Allora il passaggio di testimone sarà inevitabile e automatico.