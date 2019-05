3 Italia, rimodulazione per Super Internet

Cattive notizie per alcuni clienti dell’operatore 3 Italia, brand di Wind Tre. L’operatore ha infatti comunicato una rimodulazione che riguarderà le opzioni Super Internet. Come si può leggere all’interno della comunicazione ufficiale presente all’interno del sito internet di 3 Italia, a partire dal primo di giugno il costo delle offerte dati Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB e Super Internet 20GB, sarà incrementato di 2 euro al mese.

3 Italia spiega che questa modifica è stata decisa a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire di poter continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato. Tuttavia, 3 Italia ha voluto “ammorbidire” la rimodulazione con un piccolo bonus. A richiesta dal 15 maggio 2019, le offerte oggetto della rimodulazione potranno essere arricchite di 30 giga al mese in più. I clienti, a partire dal 15 maggio 2019 ed entro il 16 giugno 2019, potranno aderire collegandosi con la propria SIM al portale mobile App&Store.

Tutti i clienti interessati dalla suddetta modifica, riceveranno una comunicazione via SMS.

Ovviamente, trattandosi di una rimodulazione unilaterale, è possibile non accettarla con un contestuale recesso senza penali. Al riguardo, 3 Italia spiega sul suo sito i passi da seguire e che effetti avrà il recesso.

Diritto di recesso: come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, qualora non accettassi queste modifiche, potrai esercitare il diritto di recesso dai servizi 3 o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro 30 giorni dalla ricezione dello specifico SMS, inviando una comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. Casella Postale 133 – 00173 Roma Cinecittà, PEC all’indirizzo servizioclienti133@pec.windtre.it, punto vendita Tre di proprietà, Area Clienti 3, chiamando il 133.

Qualora decidessi di recedere e alla linea interessata dalla presente proposta di modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (es. telefono, Tablet, etc.), nella suddetta comunicazione e prima di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore potrai decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicazione inviata.