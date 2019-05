PlayStation 5, AMD: “salsa segreta” nella CPU

Marco Locatelli,

PlaySation 5 sta arrivando. Che si chiamerà così o meno ancora non è dato saperlo, ma che la nuova console Sony raggiungerà gli scaffali dei negozi il prossimo anno è ormai cosa certa, come annunciato dallo stesso dipendente del colosso nipponico Mark Cerny. E pure che avrà un processore AMD è ormai certo.

Tantissimi i rumor in queste settimane, l’ultimo riguarda il processore AMD che – come già annunciato tempo fa da Cerny – alimenterà la nuova PlayStation 5. Secondo l’amministratore delegato di AMD, Lisa Su, il nuovo chip per PS5 è stato realizzato con una “salsa speciale”.

Un termine che sta ad indicare come l’azienda americana abbia lavorato ad un processore realizzato (ovviamente) ad hoc per la console, ma non solo: sembra che AMD abbia aggiunto all’architettura della CPU di PS5 anche un “ingrediente” segreto, un qualcosa che probabilmente farà fare a PlayStation 5 un importante salto a livello prestazionale. Almeno così è quello che traspare “leggendo tra le righe” delle dichiarazioni di Lisa Su.

Siamo molto onorati e orgogliosi di far parte della prossima generazione PlayStation – ha detto Lisa Su – Questa è stata una collaborazione davvero a lungo termine con Sony: amiamo i videogiochi, pensiamo che il gaming sia davvero un ottimo mercato e in crescita. Quello che abbiamo fatto per Sony è un architettura per la loro applicazione, una ‘salsa speciale’. Siamo davvero entusiasti di ciò che la prossima generazione PlayStation farà e siamo felici di farne parte

Ricordiamo che sotto la scocca di PlayStation 5 si nasconderà un chipset AMD Ryzen da 8 core di terza generazione con nuova micro-architettura Zen 2Per quanto riguarda la parte grafica, PS5 si appoggerà ad una potente GPU Radeon Navi e – come già preannunciato da diverse indiscrezioni – avrà il supporto al ray tracing.

Ma quando arriverà PlayStation 5? Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la console di prossima generazione non vedrà la luce entro i prossimi 12 mesi. Si presuppone quindi sarà sugli scaffali dei negozi per l’autunno 2020.