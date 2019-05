Adobe testa rincari per Photoshop, protesta social

Marco Grigis,

Adobe testa dei rincari per il pacchetto Photoshop e Illustrator della sua Creative Cloud, sui social scoppia la protesta. È quanto rendono noto The Verge e PetaPixel, nel sottolineare come alcuni utenti si siano trovati con un prezzo raddoppiato per uno dei bundle più gettonati della suite creativa del gruppo. Al momento, però, non si tratterebbe di una decisione definitiva: l’azienda potrebbe aver deciso di testare il terreno per valutare la reazione degli abbonati.

Così come già accennato, il rincaro è stato scovato negli Stati Uniti e, al momento, avrebbe coinvolto un numero relativamente ridotto di futuri abbonati. Collegandosi alla pagina di sottoscrizione della Creative Cloud, alcuni hanno segnalato la presenza di un aumento per il piano Fotografia: da 10 dollari a 20 al mese. Il bundle include Photoshop CC, Lightroom CC e Lightroom Classic CC, aumenta però la disponibilità di spazio cloud con 1 TB.

La redazione di The Verge si è messa in contatto con Adobe, un rappresentante del gruppo ha spiegato come l’aumento notato da alcuni sia soltanto un test:

Di tanto in tanto, conduciamo dei test su Adobe.com che riguardano diversi fattori, incluse le opzioni d’abbonamento che potrebbero essere, o non essere, presentate a tutti i visitatori di Adobe.com.

La notizia ha generato un certo malcontento sui social, così come evidente anche dai commenti lasciati sia su Facebook che su Twitter, poiché un bundle fotografia dal prezzo raddoppiato non sarebbe considerato conveniente. Come indica sempre The Verge, il prezzo di 20 dollari è inoltre fin troppo vicino all’opzione successiva d’abbonamento, che permette con pochi dollari in più di accedere a un’applicazione Creative Cloud di propria scelta, ad Adobe Fonts, Adobe Portfolio e Spark Premium. Al momento, i prezzi per l’Italia risultano del tutto invariati: il Piano Fotografia è sempre offerto a 12 euro al mese.