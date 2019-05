Hisense presenta la smart TV A5820

Antonino Caffo,

A molti di noi sarà capitato sognare quel televisore in esposizione al negozio sotto casa, che però proprio non entra nel salotto, col rischio di dare una visione sproporzionata a tutto il resto. Eppure, i produttori non fanno altro che aumentare i formati, andando ben oltre quello che fino a poco tempo fa era un limite, tra i 65 e i 75 pollici. Però c’è chi, come Hisense, ha deciso di andare controtendenza, presentando la smart TV A5820, un modello da 32 pollici.

Il TV si presenta bene, con un design sobrio, pulito ed essenziale. Al pari dei modelli di ampia dimensione, H32A5820 punta molto sulle cornici sottilissime e una base promette di dare un tocco di classe in più: metallica, con una sottile barra frontale e un piccolo foro posteriore invisibile alla vista, pensato per “catturare” e raggruppare i cavi. Anche questo è design, così come lo schermo dallo spessore di 54mm, che permette al televisore di essere installato anche a parete, occupando una profondità massima di 19,3 cm, base compresa. Infine, Hisense ha dotato il retro del TV di una texture molto particolare ed elegante che rende il modello esteticamente piacevole nei dettagli.

Sotto il profilo delle caratteristiche, Hisense H32A5820 può contare sul Natural Colour Enhancer, una tecnologia che promette di esaltare l’impatto cromatico dei contenuti, il Motion Picture Enhancer, che elimina le scie e rende le immagini fluide e un reparto audio niente male: impianto stereo da 6 watt per canale, la tecnologia dbx-tv che ottimizza la resa. A bordo inoltre il decoder DVB-T2/S2, due HDMI, due ingressi USB per la riproduzione di contenuti video, musica e immagini da sorgente esterna. Non manca, ovviamente, la connessione a internet via presa di rete ehternet oppure il classico Wi-Fi.

Punto di forza è la piattaforma Smart Vidaa U, che offre più di 200 applicazioni tra cui YouTube, Infinity, Chili, Rakuten, Dazn e Amazon Prime. I prezzi sono da comunicare.