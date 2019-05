Spotify: playlist con canzoni e podcast insieme

Marco Locatelli,

Che Spotify stia spingendo fortissimo sul podcast non è di certo un mistero, e le acquisizioni di realtà come Gimlet ne sono la testimonianza. Come se ciò non bastasse, il colosso svedese della musica streaming sta lavorando ad una nuova playlist alternativa che di fatto unisce podcast e canzoni.

Si chiama Your Daily Drive ed è la prima playlist al mondo che propone podcast e canzoni insieme, il tutto ovviamente sulla base dei gusti dell’utenza.

Una playlist pensata soprattutto per i viaggi quotidiani in auto e che propone un’offerta di ascolto davvero senza precedenti e che punta a diversificarsi in maniera netta rispetto alla concorrenza. Non solo: in questo modo è evidente che Spotify spinge l’acceleratore sul podcasting, settore nel quale – lo ripetiamo – il colosso musicale ha investito parecchio e continua ancora a farlo: si prevedono in totale 500 milioni di dollari nel 2019.

La playlist è una delle funzioni su cui Spotify investe maggiori risorse. Pochi giorni fa il popolare servizio di musica in streaming ha infatti introdotto un’importante novità andando a “fondere” le playlist generate sulla base di un algoritmo come Discover Weekly, Release Radar e Daily Mixes e quelle create dal team di Spotify. Ora le playlist curate dal team di Spotify potranno usufruire di un algoritmo per offrire agli utenti delle possibilità di ascolto più vicine a quelli che sono i loro gusti personali, ovviamente sulla base delle tracce ascoltate.

Altra novità riguarda le pubblicità interattive, che riguardano ovviamente solo quei 117 milioni di utenti che usufruiscono di Spotify nella sua versione free (100 milioni, invece, gli utenti premium), e quindi con inserzioni tra una canzone e l’altra. La feature è al momento ancora in fase di test in USA e permette all’utente, tramite comandi vocali, di avviare o meno contenuti sponsorizzati.