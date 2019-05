Garmin introduce il tracking del ciclo mestruale

Marco Locatelli,

Nuova funzionalità pensata esclusivamente per le donne da parte di Garmin, che introduce nell’app per i suoi dispositivi indossabili Garmin Connect anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

D’ora in avanti, quindi, le utenti dei wearable Garmin potranno monitorare l’andamento del loro ciclo e registrare i sintomi fisici o emotivi quotidiani attraverso l’applicazione Garmin Connect. Le donne potranno scegliere di ricevere un promemoria per le finestre e periodi di maggior fertilità sui loro smartwatch o dispositivi indossabili griffati Garmin.

Con questa nuova feature, Garmin si unisce ad altre soluzioni che aiutano le donne a tracciare la propria salute riproduttiva, come, ad esempio, Fitbit o Apple Health. Una funzione per le donne fatta dalle donne: il monitoraggio del ciclo è stata sviluppata infatti da un team tutto al femminile. Inoltre la nuova funzionalità permetterà alle utenti di personalizzare il tracciamento del ciclo in base alla regolarità dello stesso: regolare, irregolare, in transizione oppure verso la menopausa.

In questo modo – spiega Susan Lyman, vicepresidente global consumer marketing – potremmo garantire che stiamo affrontando in modo autentico le reali esigenze e necessità di una donna.

La nuova feature è disponibile tramite aggiornamento dell’applicazione Garmin Connect disponibile da Google Play o App Store.

Sempre sul fronte Garmin, proprio pochissimi giorni fa l’azienda ha presentato tre nuovi modelli di Forerunner, smartwatch dedicati alla corsa: Forerunner 45 e 45S, Forerunner 245 e 245 Music e Forerunner 945. C’è l’esemplare per chi inizia a muovere i primi passi da oltre che amatore, a chi punta a chiudere la sua prima mezza maratona, fino all’utente che a running affianca ciclismo e nuoto. I prezzi vanno dai 199,99 euro del Forerunner 45, ai 299,99 e 349,99 rispettivamente dei Forerunner 245 e 245 Music.