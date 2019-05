Xiaomi ha lanciato il Redmi Note 7 nello spazio

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha organizzato un’iniziativa molto originale per mostrare la qualità del suo smartphone. Tre Redmi Note 7 sono stati lanciato nello spazio e uno di essi ha scattato alcune foto della Terra. Il recente dispositivo di fascia media ha già ottenuto un ottimo successo di vendite, come i suoi predecessori.

Prima del lancio sono state effettuate diverse simulazioni per prevedere la traiettoria di volo in base alle condizioni atmosferiche. Il team di ingegneri ha inoltre realizzato un supporto con la stampa 3D per fissare lo smartphone. Il pallone aerostatico è stato riempito con 8.500 litri di idrogeno. È stato infine implementato un doppio sistema di tracciamento del carico. Sul Redmi Note 7 che ha scattato le foto dallo spazio è stato installato un software che attivava l’otturatore ad intervalli di tempo regolari.

Lo smartphone ha volato per circa 2 ore, raggiungendo un’altitudine di circa 35 Km, ovvero finché il pallone non è scoppiato. In quel momento la temperatura esterna era di -58° C, mentre la pressione atmosferica era di 1 kPa (quella terrestre a livello del mare è circa 100 kPa). Al momento dell’atterraggio, il Redmi Note 7 usato per scattare le foto era ancora perfettamente funzionante. Queste sono alcune immagini della Terra (che non è piatta, ndr) ottenute con la fotocamera posteriore da 48 megapixel:

Il Redmi Note 7 può essere acquistato in Italia da metà marzo a partire da 179,90 euro (prezzo ufficiale). Lo smartphone ha uno schermo da 6,3 pollici (2340×1080 pixel) con notch a goccia, processore Snapdragon 660, 3/4 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, slot microSD, dual camera posteriore da 48 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, emettitore ad infrarossi, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.