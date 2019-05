Fastweb, 25 nuovi negozi in Italia

Filippo Vendrame,

Fastweb ha annunciato un nuovo piano di espansione per i suoi negozi in Italia. All’interno di una nota ufficiale, l’operatore ha condiviso i nuovi piani per la sua rete di negozi che crescerà sensibilmente. Il punto di partenza sarà l’inaugurazione del nuovo store di Milano di via Pacini 13 che si terrà oggi 7 maggio.

Entro la fine dell’anno Fastweb si doterà di 25 nuovi negozi distribuiti nelle principali città italiane, che saranno caratterizzati da un rinnovato design dal forte impatto visivo grazie ad un concept assolutamente distintivo, in cui lo spazio fisico si integra con il mondo digitale per garantire un’esperienza innovativa al cliente. Il nuovo concept ridisegnerà gli ambienti di tutti i negozi Fastweb rendendoli più luminosi e accoglienti, grazie al superamento del banco cassa, che elimina quella barriera virtuale tra cliente e shop assistant ancora oggi tipica dei negozi di telefonia, nonché attraverso la ridefinizione di alcune aree tematiche, come per esempio quella dedicata ai Clienti business che nella nuova concezione sono più facilmente identificabili.

All’interno dei negozi è possibile inoltre sperimentare il meglio della tecnologia e dei servizi Internet a banda larga, di rete fissa e di rete mobile di Fastweb grazie a personale altamente qualificato a disposizione per rispondere alle domande dei clienti e aiutarli nella configurazione dei prodotti, per rendere sempre più semplice e a portata di tutti l’utilizzo della tecnologia.

Fastweb ha aperto il suo primo negozio monomarca nel 2010. L’azienda è oggi presente in tutta Italia con oltre 1000 punti vendita di cui 120 negozi monomarca, più di 100 punti vendita all’interno della grande distribuzione e numerosi altri rivenditori autorizzati.

Luca Mastropaolo, Consumer & Small Business Officer di Fastweb:

Fastweb ha deciso di puntare sullo sviluppo di un nuovo modello di punti vendita, nella convinzione che la vicinanza, anche fisica, ai clienti contribuisca ad aggiungere valore alla relazione. Vogliamo rivoluzionare il ruolo del negozio, trasformandolo in un luogo di incontro attrattivo e confortevole, in cui si viva l’esperienza unica del nostro brand.