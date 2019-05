Xbox One S All-Digital Edition debutta in Italia

Filippo Vendrame,

Xbox One S All-Digital Edition è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. La console senza lettore ottico di Microsoft può finalmente essere acquistata sia online che nei negozi fisici. Presentata dalla casa di Redmond a metà aprile, trattasi di una particolare versione della console Xbox One S che si caratterizza, appunto, per l’assenza del lettore ottico Blu-ray del modello canonico. A livello di specifiche hardware nulla cambia. Questo significa che le prestazioni ed i supporti al 4K e all’HDR nei video sono garantiti.

Grazie alla rimozione del supporto ottico, Xbox One S All-Digital Edition può essere venduta ad un prezzo maggiormente concorrenziale e cioè a 229,99 euro. Inoltre, Microsoft ha confermato che intende mantenere il prezzo di questa console sempre inferiore a quello della variante con lettore Blu-ray. Non ci si può nemmeno scordare che grazie alla concorrenza dei negozi online non sarebbe strano trovare questo nuovo prodotto già un po’ scontato nel giro di poco tempo. Xbox One S All-Digital Edition viene venduta con 1 TB di disco fisso e con inclusi i giochi Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3.

A proposito di giochi, chi acquisterà questa console potrà utilizzare solamente i giochi in versione digitale, cioè quelli scaricabili attraverso il Microsoft Store. Vista la tendenza dei giocatori a preferire le versioni digitali dei giochi, questa console potrebbe risultare molto interessante, visto soprattutto il suo prezzo scontato.

Inoltre, questa nuova console della famiglia Xbox One strizza l’occhio a Xbox Game Pass, il programma in abbonamento di Microsoft che permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 titoli tutti liberamente scaricabili e giocabili.

Xbox One S All-Digital Edition affiancherà la console Xbox One S e non la sostituirà.