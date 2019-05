Ecovacs Robotics presenta il nuovo Deebot Ozmo 900

Antonino Caffo,

Deebot Ozmo 900 è il nuovo aiutante domestico di Ecovcas. Dotato della tecnologia di pulizia Ozmo e di una buona potenza di aspirazione, il robot domestico si occupa di spazzare, aspirare e lavare le stanze della propria abitazione, tutto in uno. La tecnologia di mappatura e navigazione Smart NaviTM 3.0, già presente sui modelli precedenti in una versione meno ottimizzata, consente di pianificare la pulizia nei minimi dettagli e, con la tecnologia laser, il dispositivo riesce a scansionare l’ambiente, creando una mappa dettagliata del piano, che viene memorizzata nell’applicazione Ecovacs Home su iOS e Android. Il fine? Avere piani di lavoro virtuale, definire aree di pulizia e impostare barriere virtuali, ove e quando necessario (magari per non spostare ogni volta tavoli, divani o sedie.

Il Deebot Ozmo 900 è caratterizzato da un nuovo design che lo distingue alquanto dai modelli precedenti. Le dimensioni sono leggermente più ridotte, anche se il contenitore della polvere è facilmente adattabile. La batteria al litio garantisce fino a 95 minuti di autonomia (a seconda delle condizioni della casa e del pavimento) mentre sui tappeti il robot può aumentare automaticamente la sua potenza di aspirazione. Sui pavimenti duri invece, il Deebot può garantire una pulizia più accurata con il passaggio aggiuntivo del panno umido. Il serbatoio d’acqua integrato contiene fino a 240 millilitri per inumidire il panno in microfibra lavabile in modo uniforme durante l’intero processo di pulizia.

Grazie alla funzione di aggiornamento OTA, gli update del software vengono trasmessi al robottino in maniera automatica e wireless, senza dover perdere minuti preziosi per un lavoro successivo. Come anticipato, il controllo avviene tramite l’app ma anche attraverso oggetti supportati e dotati di Alexa e Assistente Google, tra tutti gli Amazon Echo e i Google Home. Il Deebot Ozmo 900 è disponibile al prezzo consigliato di 499 euro.