Logitech presenta G502 Wireless Lightspeed

Logitech G, brand di Logitech dedicato ai gamer, annuncia ufficialmente il lancio dell’ultima versione del mouse da gaming G502. Il nuovo modello si chiamerà G502 Wireless Lightspeed.

La nuova versione è stata progettata mantenendo la forma e le caratteristiche del modello precedente con l’aggiunta di due importanti tecnologie wireless: Lightspeed e Powerplay.

Il G502 simboleggia il prodotto per eccellenza che segna il legame che abbiamo con gli appassionati di gaming – commenta Ujesh Desai, Vice Presidente e General Manager di Logitech G – Sin da quando abbiamo lanciato il primo mouse LIGHTSPEED, ci era stato chiesto quando avremo lanciato la nuova versione del G502. Oggi abbiamo raggiunto questo importante obiettivo.

La nuova versione del G502 è stata realizzata per essere più leggera e per garantire prestazioni avanzate racchiuse in un design ancora più lineare. È dotata di 11 pulsanti programmabili tramite il software Logitech G HUB e di un sistema di 6 pesi regolabili per poter adattare il mouse al proprio stile di gioco. Progettato per assicurare il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, il nuovo modello vanta impugnature laterali in gomma ruvida. Possiede inoltre la certificazione Plastic Neutral Certification che permette, al suo acquisto, di aiutare a finanziare programmi di Plastic Bank che aiutano a rimuovere la plastica negli oceani.

Da Logitech fanno sapere che la tecnologia Wireless Lightspeed è in grado di offrire ai gamer un’esperienza di gioco più veloce di quella cablata grazie ad una connessione wireless ottimizzata end-to-end; mentre il sistema di ricarica wireless Powerplay permette una ricarica continua anche durante lunghe sessioni di gioco.

Logitech HERO 16K (High Rated Rated Optical), il sensore di Logitech G più performante e accurato disponibile ad oggi sul mercato che offre reattività e precisione eccezionali in grado di superare i 400 IPS, offrendo 16.000 DPI di tracciamento con alta precisione dei pixel; Logitech G HUB, il nuovo software che permette ai giocatori di customizzare rapidamente le proprie periferiche gaming.

Prezzo e disponibilità – Il mouse G502 Lightspeed è disponibile a partire da oggi, 8 Maggio 2019, al prezzo suggerito di 149 euro nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Logitech.