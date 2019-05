Nokia 9 PureView consigliato per le aziende

Luca Colantuoni,

HMD Global ha comunicato che il Nokia 9 PureView è stato incluso nel catalogo Android Enterprise Recommended, il programma avviato da Google per suggerire alle aziende i migliori smartphone da utilizzare in ambito lavorativo. Oltre al top di gamma sono stati aggiunti altri due modelli presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, ovvero Nokia 4.2 e Nokia 3.2.

Secondo una recente ricerca del produttore finlandese, il 50% delle aziende in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sceglie unicamente dispositivi Android Enterprise Recommended. Il programma garantisce la certezza che tutti gli smartphone sono stati approvati da Google e soddisfano le varie esigenze business in termini di hardware, software, implementazione, aggiornamenti di sicurezza ed esperienza utente. HMD Global è il produttore che offre il maggior numero di smartphone adatti all’uso aziendale. Come detto, le new entry sono Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2.

Il Nokia 9 PureView è il modello di punta del produttore: schermo pOLED da 5,99 pollici (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera frontale da 5 megapixel, cinque fotocamere posteriori da 12 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 3.320 mAh.

Gli altri due sono invece smartphone di fascia bassa. Il Nokia 4.2 ha uno schermo da 5,71 pollici (1520×720 pixel) con notch, processore Snapdragon 439, 2/3 GB di RAM, 16/32 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali, porta micro USB e batteria da 3.000 mAh.

Il Nokia 3.2 ha infine uno schermo da 6,26 pollici (1520×720 pixel) con notch, processore Snapdragon 429, 2/3 GB di RAM, 16/32 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, porta micro USB e batteria da 4.000 mAh. Su tutti è installato Android 9 Pie in versione stock. Essendo smartphone Android One sono garantiti due anni di aggiornamenti, quindi riceveranno Android Q e R. I prezzi base sono 149 euro (Nokia 3.2), 159 euro (Nokia 4.2) e 649 euro (Nokia 9 PureView).