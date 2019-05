Volkswagen ID.3, partono i preordini

Filippo Vendrame,

Volkswagen ha annunciato il primo membro della famiglia di auto elettriche ID, la ID.3 che può essere da subito preordinata in una versione speciale in edizione limitata. La casa automobilistica tedesca ha tenuto un evento stampa in cui ha finalmente svelato alcuni delle principali caratteristiche di quest’auto elettrica su cui punta molto e su cui sta investendo molte risorse.

La famiglia ID sarà composta da più modelli, tutti basati sulla piattaforma modulare MEB. La ID.3 sarà il primo ad essere lanciato. La scelta di usare il numero 3 è presto spiegata. Volkswagen evidenzia come il 3 sia identificativo della categoria di appartenenza dell’auto, cioè al segmento delle berline compatte. Inoltre, il numero 3 fa riferimento al terzo importante capitolo della strategia del Gruppo. La ID.3 segue, dunque, ai modelli Maggiolino e Golf. Dopo il lancio dell’ID.3, verranno presentati altri modelli.

La produzione dell’ID.3 inizierà verso la fine dell’anno e le prime consegne avverranno verso la prima metà del 2020. Volkswagen ha evidenziato che la sua auto elettrica sarà proposta in tre versioni distinte caratterizzate da diverse capacità del pacco batteria. L’autonomia, secondo il ciclo di omologazione WLTP, sarà compresa tra 330 e 520 Km. La casa automobilistica tedesca aveva promesso un prezzo aggressivo per il mercato delle auto elettriche e così sarà. Il modello base della ID.3 sarà offerto a meno di 30 mila euro in Germania.

La Volkswagen ID.3 potrà essere preordinata da subito in 29 mercati nell’esclusiva variante 1 ST che sarà a sua volta declinata in tre allestimenti differenti e in 4 colori. Tutte disporranno di una ricca dotazione di serie. La versione di accesso offrirà un sistema di controllo vocale e un sistema di navigazione. La Volkswagen ID.3 1 ST Plus disporrà anche la piattaforma avanzata IQ. La variante più costosa, la Max, si caratterizzerà per interni più lussuosi, per un grande tetto panoramico e per soluzioni avanzate come l’head-up display e la realtà aumentata.

Tutto le Volkswagen ID.3 potranno essere aggiornate da remoto via OTA, un po’ come le Tesla. Nel tempo, dunque, è lecito attendersi miglioramenti e l’arrivo di nuove funzionalità.

La Volkswagen ID.3 1 ST disporrà di un pacco batteria da 58 kWh in grado di offrire 420 Km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Il pacco batteria supporta una potenza di ricarica in corrente continua sino a 125 kW. Tutti i 30 mila acquirenti della versione in edizione limitata della nuova auto elettrica tedesca riceveranno in omaggio un anno di ricarica gratuita o sino a 2.000 kWh, presso la rete di ricarica rapida paneuropea IONITY.

La prenotazione si effettua online dal sito Volkswagen dando 1.000 euro di caparra. L’ordine non è vincolante e potrà essere rimborsato. La Volkswagen ID.3 1 ST partirà da poco meno di 40 mila euro. La versione finale dell’auto dovrebbe essere mostrata al Salone di Francoforte a settembre.