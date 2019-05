AVM lancia il Fritz!Repeater 3000

Antonino Caffo,

Anticipato al Mobile World Congress di Barcellona, il ripetitore Fritz!Repeater 3000 di AVM promette di estendere portata e qualità della connessione wireless, che si tratti di luoghi domestici oppure in ufficio.

Dotato di tre unità radio (tri-band), il nuovo Fritz!Repeater 3000 trasmette sia sulla banda di frequenza a 2,4Hz che su due frequenze separate a 5 GHz. Questo permette di godere di un canale wireless aggiuntivo a 5 GHz che è ideale per collegare tutti i dispositivi della rete Mesh al Fritz!Box, mentre le altre due bande sono libere di comunicare con i terminali, garantendo così un’elevata velocità di trasmissione dati.

Le novità però non mancano, come il band steering, l’AP steering (11v, 11k), il crossband repeating e le funzionalità di auto-recovery, che permettono a tutti i dispositivi di essere collegati in modo ottimale. Grazie alle due porte gigabit LAN è anche possibile anche collegare device via cavo. Inoltre, il repeater Mesh è sempre aggiornato e sicuro grazie agli update gratuiti del FRITZ! OS.

Il Fritz!Repeater 3000 può essere configurato in pochi minuti, praticamente da tutti. Grazie al design verticale, si può posizionare praticamente in qualsiasi punto della casa e integrato nella rete Fritz! con la semplice pressione di un pulsante. Il ripetitore a tre bande eredita automaticamente tutte le impostazioni del Fritz!Box, come il nome della rete wireless (SSID), la password, il settaggio notturno, le impostazioni della rete guest e gli aggiornamenti automatici. I LED di bordo indicano la corretta configurazione e la qualità della connessione ed è anche possibile utilizzare l’app per iOS e Android così da trovare la posizione più adatta per il repeater. Fritz!Repeater 3000 include un sistema di crittografia wireless LAN per una maggiore sicurezza e garantisce un basso consumo energetico sia durante l’utilizzo che in modalità standby. Il prezzo suggerito al pubblico è di 129 euro.