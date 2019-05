Lenovo lancia i nuovi ThinkPad

Antonino Caffo,

Lenovo ha annunciato le ultime novità della famiglia ThinkPad: sono i modelli T495, T495s, e X395. Si tratta di nuovi portatili con Windows 10, equipaggiati con processori AMD fino alla 2a generazione Ryzen 7 PRO mobile con grafica Radeon Vega, che si aggiungono alla line-up ThinkPad T e X.

La gamma che comprende modelli inferiori ai 1,36 kg, si pone come scelta di assoluta qualità per gli utenti che necessitano di prestazioni ma anche versatilità e portabilità, in qualsiasi momento e condizione. Con una maggiore autonomia della batteria, fino a quattro ore in più con una singola carica e un aumento delle prestazioni del 18% rispetto alla precedente generazione, le serie T e X offrono importanti aggiornamenti nelle funzionalità, senza concedere nulla sulla sicurezza del dispositivo e sull’utilizzo.

Queste nuove serie ThinkPad sono in assoluto le prime a portare agli utenti i vantaggi di AMD nei nostri laptop sottili e leggeri T, Ts e X. – ha dichiarato Jerry Paradise, vice president, Lenovo Intelligent Devices Group Commercial Product Portfolio – con questi sistemi ultra-mobili, gli utenti potranno contare sulle più avanzate soluzioni di computing.

I nuovi ThinkPad hanno un display Full HD da 14 pollici (1920×1080) e 400 nits, che rende più facile la lettura dei testi e delle icone in ambienti scarsamente illuminati, anche in condizioni di basso consumo rispetto ad altri PC delle sue dimensioni. La tastiera dei ThinkPad è retroilluminata con luce bianca e sovrasta ThinkShutter, l’interruttore integrato che copre fisicamente la webcam per proteggere da intrusioni via web. Un ulteriore livello di sicurezza è assicurato dal filtro ePrivacy opzionale ThinkPad PrivacyGuard installato sia sul T495s sia sull’X395.

Fornita in esclusiva con i processori Ryzen Pro Processors di 2a generazione, AMD Memory Guard aiuta a proteggere il laptop dagli attacchi cold boot, qualora un hacker avesse accesso fisico al sistema. AMD Memory Guard fornisce una crittografia a livello di sistema operativo e DRAM indipendente dalle applicazioni, eseguendo la protezione automatica della RAM di sistema. Prezzi e disponibilità per il mercato italiano dei vari modelli verranno comunicati in seguito.