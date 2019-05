LG lancia il Led Film per il digital signage

Antonino Caffo,

Led Film è un nuovo modo di intendere la comunicazione visiva nella società contemporanea. Si tratta di una tecnologia presentata da LG Electronics, che si traduce in una pellicola trasparente che può essere applicata su qualunque superficie in vetro grazie al suo speciale materiale autoadesivo.

La pellicola godei di un elevato grado di trasparenza che promette di donare una perfetta visibilità attraverso le superfici in vetro anche dopo la sua applicazione, una caratteristica che la rende particolarmente adatta all’ambito retail: negozi, centri commerciali, aree espositive o showroom. I Led luminosi integrati, con uno spessore da 24 mm, permettono la riproduzione di una vasta gamma di colori e forme in movimento (da loghi e pittogrammi fino a immagini più complesse o a interi video) così da comunicare contenuti e informazioni in modo efficace e sorprendente. Quando i Led vengono spenti, la pellicola di LG è praticamente impercettibile, tanto da fondersi completamente con la superficie che la ospita.

La tecnologia, del tutto concreta e non solo un’idea, incontra le esigenze di comunicazione delle realtà professionali e commerciali ma anche le necessità pratiche delle realtà del mondo retail dal punto di vista delle strutture e della messa in opera. La semplicità di installazione, infatti, è un’ulteriore punto di forza. Tanto che il Film può essere applicato su superfici di vetro già esistenti senza richiedere lavorazioni articolate, interventi complessi o particolari ristrutturazioni. Le dimensioni e il layout della pellicola possono essere personalizzati per adattarsi perfettamente a qualunque tipo di area di installazione o per evolversi nel corso del tempo. Non solo: la pellicola si piega fino a raggiungere un raggio di curvatura di 1.100 R, per adattarsi a vetrate o a applicazioni concave o convesse, amplificando al massimo le possibilità applicative.

Siamo orgogliosi di poter presentare una soluzione tecnologicamente avanzata, in grado di dare vita nuova a uno store o a un edificio integrandosi perfettamente con le superfici già esistenti e con l’ambiente circostante – ha commentato Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG – Pur non puntando tutto sulla risoluzione, come avviene con i classici led wall, grazie a LED Film la comunicazione con gli utenti raggiunge un nuovo livello di spettacolarità, mantenendo intatta la trasparenza delle superfici e trasformando i messaggi in esperienze da ricordare, come visibile nell’esempio particolarmente suggestivo dell’installazione nella Manulife Tower di Singapore.