Monclick regala Google Home per il suo compleanno

Filippo Vendrame,

Monclick, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia, compie 14 anni e celebra questa ricorrenza con i suoi Clienti, dando il via al Monclick Party: una vera e propria festa in occasione della quale Monclick regalerà ai suoi Clienti gli assistenti vocali Google Home e Google Home Mini.

14 anni, 14 giorni di festa ed un’ampia selezione di prodotti che permetteranno ai Clienti di ricevere in omaggio uno degli assistenti vocali Google. I prodotti sono divisi in un due gruppi ai quali sono stati assegnati rispettivamente Google Home o Google Home Mini. Per approfittare di questa promozione basterà recarsi innanzitutto all’interno della sua pagina ufficiale dove sono presenti tutti i prodotti scelti da Monclick per festeggiare i suoi 14 anni. Televisori, notebook, smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici: Monclick per i propri Clienti ha pensato a tutto quello che può servire per la casa, il lavoro ed il tempo libero.

Monclick Party è un’operazione a premi con durata dall’8 al 21 maggio, valida sul territorio italiano. Gli assistenti vocali Google verranno recapitati per tutti gli ordini dei prodotti facenti parti della promozione e per i quali non verrà esercitato il diritto di recesso. Sempre per festeggiare i suoi 14 anni, Monclick invierà ogni giorno per 14 giorni una newsletter con un prodotto in forte sconto, non rientrante nell’operazione a premi.

In definitiva una ghiotta occasione per mettere le mani sugli smart speaker più richiesti del momento.

Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick:

I 14 anni di Monclick meritano una festa coi fiocchi. E quest’anno abbiamo deciso di continuare sul leitmotiv dell’innovazione che ha contraddistinto le nostre ultime attività come Monclick Ti Racconta il Futuro. Per questo abbiamo deciso di regalare ai nostri Clienti un assistente vocale, uno dei prodotti a più alto contenuto high-tech del momento.