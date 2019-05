ZTE Axon 10 Pro 5G arriverà in Europa

Luca Colantuoni,

Un altro smartphone 5G è pronto per il debutto sul mercato Europeo. Si tratta dello ZTE Axon 10 Pro 5G, mostrato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona e già disponibile in Cina. Non è stata ancora comunicata una data, mentre la versione LTE può essere acquistata in Germania tramite MediaMarkt, Saturn e Amazon. Possibile quindi l’arrivo anche in Italia.

I due smartphone di ZTE sono esteticamente identici. Entrambi hanno una cover in vetro 3D (curvo ai lati) e uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel (obiettivo f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La versione 5G integra ovviamente il modem Snapdragon X50.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 20 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.7), grandangolare (f/2.2) e tele (f/2.4) con zoom ottico 3x. Non mancano le funzionalità IA, tra cui il riconoscimento automatico della scena, il riconoscimento facciale e la modalità notturna. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e altoparlanti stereo con audio DTS:X Ultra. Assente il jack da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MiFavor 9.1.

Il prezzo dello ZTE Axon 10 Pro con 6 GB di RAM e 128 GB di storage è 599,00 euro. La versione 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa invece 899,00 euro.