Fitbit, al via le vendite di Ace 2

Antonino Caffo,

La scorsa estate, Fitbit ha presentato il suo indossabile di fitness per bambini, Ace. Ora, la società è tornata con un nuovo modello, Ace 2, con un prezzo di listino anche minore. Lanciato a marzo, in occasione dell’arrivo di Inspire e Inspire HR, Ace 2 è oggi diventato disponibile per la vendita in alcuni mercati, ad un prezzo di 69,95 euro (in Italia è ancora in pre-ordine).

Come l’originale, Ace 2 traccia l’attività e il sonno, al quale si aggiungono alcune attività come le sfide, pensate proprio per coinvolgere i bambini. Presenti a bordo i classici promemoria, sveglia, timer e avvisi di chiamata. La nuova versione, almeno alla vista, sembra leggermente più pesante anche se acquista la resistenza agli schizzi d’acqua e fino a cinque giorni di durata della batteria.

I bambini possono accedere a Kid View nell’app Fitbit per visualizzare le attività che, a differenza dei Fitbit per adulti, non integreranno alcune informazioni sensibili, come le calorie bruciate e le percentuali di grasso corporeo. Tramite la Visualizzazione Genitori, mamme e papà possono gestire gli account dei figli e approvare le eventuali richieste di amicizia.

Ace 2 non è l’unico rilevatore di fitness focalizzato sui bambini. Garmin aveva lanciato un concorrente diretto anni fa, aggiornandolo lo scorso aprile 2018, il Garmin Vivofit Jr 2, con altri brand pronti a fare altrettanto. E se qualcuno potrebbe chiedersi perché i ragazzi dovrebbero aver bisogno di un tracker, i sostenitori sperano che accessori del genere riescano a ridurre l’obesità infantile e il tasso di diabete, molto elevato in certi paesi, come gli Stati Uniti. Digitalizzazione estrema? Probabilmente si, anche perché invece di sostenere un uso minori di aggeggi hi-tech, la sensazione è che il loro numero stia crescendo sempre di più, anche verso i più piccoli.