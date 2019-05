Instagram, nuovo account per lo shopping dall’app

Candido Romano,

Instagram ha presentato un canale interamente dedicato allo shopping, dal nome semplicemente di @shop, curato e pensato per introdurre diversi brand a tema fashion, beauty e lifestyle. La novità è che l’account ospita direttamente articoli che rimandato ai rispettivi canali di vendita dei brand.

Non molto tempo fa la stessa Instagram aveva presentato Checkout, cioè la funzionalità che permetterà di acquistare direttamente dall’app. Non è questo il caso, ma rimane comunque una introduzione alla possibilità di vedere un articolo e fare shopping partendo dall’applicazione.

“@Shop è la celebrazione di piccole imprese e dei loro creatori. Il contenuto di questo account è ispirato dalla nostra comunità di acquirenti: tu. Si tratta di una visione in tempo reale degli interessi della nostra comunità nelle categorie di shopping più importanti come moda, bellezza, arredamento e molto altro“, ha detto Instagram.

Questo profilo in particolare mostra quindi vari articoli di abbigliamento e accessori di piccoli brand emergenti come Feel Jeans, Glossier Play Colorslide e Mented Cosmetics. Entrando nelle immagini pubblicare si può accedere a un collegamento “visualizza prodotti” che rimanda allo shop ufficiale, dove poter acquistare ogni singolo prodotto.

In ogni caso i brand non possono pagare per apparire in questo account, almeno per ora, ma la scelta degli articoli avviene in base a quelli di tendenza all’interno della community. I post inoltre includono informazioni riguardo ogni marchio e dichiarazioni dei fondatori. A curare il canale è Leigh Belz Ray, che in passato ha lavorato come direttore dei contenuti sponsorizzati in Condé Nast, quindi per riviste come Vogue e GQ. In futuro arriveranno quindi molti altri marchi differenti e questo è solo l’inizio della rivoluzione verso l’e-commerce che sta prendendo Instagram.