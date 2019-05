Kena Mobile lancia ufficialmente Kena Casa 19,90

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha lanciato ufficialmente Kena Casa 19,90, un’offerta di connettività per la casa che offre una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Trattasi di una soluzione che deve essere vista come alternativa al classico collegamento a banda larga di rete fissa. Questa offerta è richiedibile da tutti a patto da essere coperti dal servizio.

Kena Casa 19,90 non si appoggia, infatti, sulla rete mobile dell’operatore virtuale ma su di una rete wireless FWA (Fixed Wireless Access) di tipo LTE-TDD che è quella di Linkem. Dunque, la copertura di Kena Casa 19,90 è quella delle offerte di connettività di Linkem. L’attivazione non si effettua online ma recandosi in un punto vendita dell’operatore virtuale. Questa offerta è proposta sotto forma di abbonamento.

Se l’indirizzo fornito è coperto dal servizio Kena Casa, gli utenti potranno procedere con l’attivazione. I sottoscrittori riceveranno il kit di installazione (costituito da un’antenna e da un modem) tramite corriere, previo appuntamento telefonico. L’installazione standard, il test della linea e l’attivazione del servizio sono inclusi nell’offerta Kena Casa 19,90 e saranno effettuati da un tecnico specializzato.

Nel kit di installazione sarà presente una speciale SIM che non dovrà essere rimossa e che non potrà essere inserita in dispositivi diversi da quelli dell’offerta Kena Casa 19,90.

Il canone dell’offerta, per i primi 12 mesi, è di 6 euro al mese. Contributo di attivazione di 154,80 euro spalmato in 12 rate da 12,90 euro al mese. Il noleggio del kit di installazione costa 1 euro al mese. Al termine dei primi 12 mesi, gli utenti andranno a pagare il canone standard mensile di 19,90 euro comprensivo anche del noleggio.

Maggiori informazioni direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile.