Windows 10, il futuro è senza password

Con l’arrivo di Windows 10 May 2019 Update, Microsoft sta facendo un passo in avanti verso l’eliminazione delle password. Windows Hello ha infatti ottenuto la certificazione FIDO2. Questo significa che gli utenti che installeranno il nuovo grande step funzionale di Windows 10 potranno accedere a dispositivi, app e servizi online utilizzando i loro dati biometrici piuttosto che con le password.

Ciò significa che su Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox, gli utenti Microsoft potranno accedere a dispositivi, app e servizi online usando il riconoscimento facciale e le impronte digitali. La biometria consentirà agli utenti l’accesso sicuro a programmi come Outlook.com, Office 365, Skype, Xbox Live sul PC e altro ancora. Con oltre 800 milioni di dispositivi Windows 10 attivi, questa novità potrebbe diventare presto molto diffusa ed elevare sensibilmente la sicurezza offerta dal sistema operativo ai suoi utenti.

Questa importante novità è solo l’ultimo step dell’azienda del suo progetto di eliminazione delle password per offrire soluzioni più comode e soprattutto più sicure. Il mese scorso, la società aveva rivelato che le politiche di scadenza della password sono inutili e le aveva rimosse dalle impostazioni di sicurezza di Windows 10 May 2019 Update.

Grazie a questa novità, gli utenti potranno utilizzare un sistema molto più efficace, robusto e sicuro per l’accesso a dispositivi, app e servizi online.

Microsoft crede molto in questo progetto e sta spingendo anche sulle aziende partner per fare in modo che seguano il suo esempio per offrire agli utenti soluzioni senza password con accesso sicuro garantito dalla biometria.

Si ricorda, infine, che Windows 10 May 2019 Update sarà disponibile ufficialmente dalla fine del mese di maggio sotto forma di aggiornamento per tutti gli utenti Windows 10. Una data precisa, tuttavia, non è stata ancora comunicata.