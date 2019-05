Bixby su Samsung Galaxy Note 8, come si disattiva

Luca Colantuoni,

Bixby funziona ufficialmente su Galaxy S8, S9 e S10, su Note 8 e 9, e alcuni recenti modelli della serie Galaxy A. Dato che il pulsante Bixby presente su alcuni smartphone Samsung può essere premuto in maniera accidentale, molti utenti desiderano disattivarlo per evitare l’apertura di Bixby Home. Ecco la procedura da seguire sul Galaxy Note 8, ma la stessa è applicabile ad altri dispositivi.

Galaxy Note 8 con Android 8.0 Oreo

Innanzitutto è necessario individuare la versione del sistema operativo, dato che i passi sono leggermente diversi. Se sul Galaxy Note 8 è presente Android 8.0 Oreo, Samsung permette di disattivare completamente l’assistente personale. Il primo step prevede la creazione di un account Samsung (se non è stato fatto al momento della configurazione iniziale dello smartphone). A questo punto si può disattivare Bixby Voice nelle impostazioni, accessibili dopo aver toccato i tre puntini verticali (in alto a destra) nella schermata di Bixby Home, che si apre con uno swipe da sinistra a destra o premendo il pulsante Bixby.

Quest’ultimo si può disattivare tramite lo slider presente nella pagina che viene mostrata toccando il pulsante dell’ingranaggio (in alto a destra) nella schermata di Bixby Home. L’ultimo passo è disattivare l’accesso a Bixby Home. Basta tenere premuto il dito su un’area vuota della schermata home di Android, scorrere verso destra fino a trovare il pannello e quindi toccare lo switch in alto a destra. Il Galaxy Note 8 è ora “Bixby free”.

Galaxy Note 8 con Android 9 Pie

Se sullo smartphone è installato Android 9 Pie con interfaccia One UI, Samsung non permette la completa eliminazione di Bixby (versione 2.0 in questo caso), ma solo la disattivazione dell’accesso a Bixby Home (con la procedura già descritta) e il “remapping” del pulsante. È possibile infatti visualizzare Bixby Home con una doppia pressione del pulsante, in modo da evitare la sua attivazione accidentale con una singola pressione. Ciò può essere fatto facilmente tramite l’opzione specifica nelle funzionalità avanzate delle impostazioni.

È possibile eventualmente assegnare la singola pressione ad un’azione alternativa, ad esempio aprire un’altra app o eseguire un comando rapido. In realtà esiste anche una soluzione non ufficiale. Con bxActions, compatibile con Android Oreo e Pie, si può disabilitare il pulsante Bixby o assegnarlo a varie azioni, ma Samsung potrebbe bloccare l’app con un futuro aggiornamento.