Campus Party 2019, svelate date e location

Filippo Vendrame,

Campus Party, è ufficiale: dal 24 al 27 luglio a Fiera Milano Rho. Trattasi della terza edizione del Festival internazionale dedicato all’innovazione e alla creatività. Un evento dal respiro internazionale che si svolgerà lungo 4 giorni da vivere 24 ore su 24, tra centinaia di attività di giorno, la presenza ufficiale di Università, Aziende, Istituzioni e Community e con l’iconica esperienza in tenda di notte con altri migliaia di ragazzi e ragazze appassionati di innovazione e tecnologia.

Per evidenziare ancora di più il DNA dell’evento, per la terza edizione di Campus Party, la più grande si sempre, è stato creato un chabot per Messenger che sarà a disposizioni di tutti coloro che desiderano ottenere informazioni sulla 4 giorni. Chabot che svelerà agli interessati il programma, le attività, gli speaker e tutto quello che c’è da sapere.

Campus Party 2019, programma

Tutti coloro che parteciperanno a Campus Party 2019 potranno scegliere tra centinaia di attività da fare tra speech, incontri con esperti, hackathon, nuove tecnologie, gaming, colloqui e networking con più di 250 esperti da tutto il Mondo e grandi aziende e istituzioni presenti. Una preziosa occasione per fare networking con altre persone, aggiornare le proprie skill, trovare lavoro (Job Factory), lanciare la propria startup, partecipare a svariate hackathon, entrare nel mondo dell’innovazione e trovare ispirazione.

Di notte Campus Party si trasforma diventa un grande campeggio colmo di ragazzi e ragazze che chiacchierano, si conoscono, si divertono e si riposano, per ricaricare le pile; di giorno, migliaia di questi campuseros (così si chiamano tutti coloro che dormiranno in tenda) provano a dare forma alle proprie idee, con l’opportunità di ascoltare oratori di grande spicco da poter essere considerati d’ispirazione.

E per tutti coloro che utilizzeranno il chabot di Messenger c’è anche una gradita sorpresa e cioè la possibilità di acquistare il biglietto per l’evento all’esclusivo prezzo di 29 euro contro i 150 euro canonici.