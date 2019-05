Vodafone lancia Shake it easy per gli Under 30

Filippo Vendrame,

Novità molto ghiotta da parte di Vodafone per i suoi clienti Under 30. L’operatore ha annunciato il lancio di “Shake it easy“. Trattasi di una nuova offerta tariffaria semplice, flessibile, senza vincoli e ricca di Giga validi anche nei Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, sono inclusi servizi quali Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall e 414.

Più nello specifico, Vodafone Shake it easy è declinata in due varianti: la prima con 30 Giga di cui 10 Giga utilizzabili nei Paesi UE a 14,99 euro al mese. La seconda, invece, offre 50 Giga di cui 20 Giga in UE a 16,99 euro al mese. In entrambi i casi, Shake it easy include anche chiamate illimitate e SMS illimitati. Inoltre, i clienti potranno disporre pure di Giga illimitati su social, chat, musica e mappe e 6 mesi gratuiti della piattaforma musicale TIDAL. Per tenere sotto controllo le soglie basterà consultare l’app My Vodafone. Sempre attraverso l’app sarà possibile ogni mese cambiare il “taglio” di Shake it easy senza costi aggiuntivi.

I clienti che attivano “Shake it easy” con addebito su carta di credito o conto corrente avranno a disposizione ulteriori 30 Giga rispetto a quelli previsti nella propria offerta.

I Giga inclusi in questa opzione tariffaria possono essere utilizzati anche attraverso la Giga Network 4.5G di Vodafone che offre velocità sino a 1 Gbps in download.

Per i nuovi clienti Shake it easy è attivabile in tutti i negozi Vodafone e sul sito vodafone.it, mentre i già clienti possono attivarla direttamente dall’App My Vodafone o in tutti i negozi Vodafone.

Shake Remix Unlimited Junior

Ma le novità non si esauriscono qui. Vodafone, infatti, ha annunciato anche la nuova “Shake Remix Unlimited Junior“, dedicata ai più giovani con età compresa tra gli 8 e i 15 anni, che include Protezione Bambino e l’app Keepers. L’offerta prevede Giga illimitati su chat, social e mappe + 20 giga, 300 minuti e minuti illimitati verso 2 numeri Vodafone e 50 SMS a 9,99 euro al mese.

Piano tariffario che include anche Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall, 414, Rete Sicura con Protezione Bambino e un anno di Keepers, la prima app contro il cyberbullismo, che permette ai genitori di monitorare e proteggere la navigazione dei bambini senza compromettere la privacy. Attivabile in tutti i negozi Vodafone e sul sito vodafone.it.

Maggiori dettagli all’interno del sito dell’operatore.